Здоровье
Врач предупредил туляков об опасности селёдки под шубой
- 18:00 21 декабря 2025
Тулякам с хроническими заболеваниями стоит быть осторожнее с традиционными новогодними салатами. Популярная селёдка под шубой может спровоцировать серьёзные проблемы у людей с болезнями сердца, почек и склонностью к отёкам.
«Молодой коммунар» узнал у врача, что в сельди содержится много соли. Она способствует задержке жидкости в организме и резкому повышению артериального давления, что особенно опасно для гипертоников.
Также от солёной рыбы стоит отказаться пациентам с подагрой и заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Врач рекомендовал в качестве более безопасной альтернативы использовать для праздничных блюд несолёную запечённую рыбу.
