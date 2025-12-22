Пожарные потушили загоревшийся автомобиль на улице Кутузова в Туле
- 15:14 22 декабря 2025
Сегодня около 14:00 на улице Кутузова в Туле произошло возгорание легкового автомобиля. На место происшествия оперативно прибыл один пожарно-спасательный расчёт МЧС России, который в течение нескольких минут полностью ликвидировал открытое пламя.
В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время дознаватель МЧС устанавливает точную причину возникновения пожара.
В связи с произошедшим спасатели в очередной раз напоминают автомобилистам о правилах безопасности.
Пожарная безопасность транспортного средства напрямую зависит от бдительности и ответственности водителя, а также соблюдения норм эксплуатации.
При возгорании в машине необходимо немедленно остановиться, заглушить двигатель, покинуть салон и сообщить о происшествии по телефону 112 или 101.
В салоне автомобиля в легкодоступном месте обязательно должен находиться исправный огнетушитель, который позволит самостоятельно ликвидировать небольшое возгорание на начальной стадии.