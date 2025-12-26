Закон

Богородицкий суд приговорил гадалку к 4 годам колонии за мошенничество на 3 млн рублей

  • 15:25 26 декабря 2025
post-img

Фото: ИА "Регион 71"

Богородицким межрайонным судом Тульской области вынесен обвинительный приговор в отношении жительницы региона Оглы Р.М. Её признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В 2022 году подсудимая вела в социальной сети страницу, где выкладывала ролики с гаданием на картах. В октябре 2022 года к ней в личные сообщения обратилась женщина, которая попросила помощи в возвращении мужа, «снятии порчи» и устранении соперницы.

Под предлогом покупки «расходных материалов» для магических обрядов гадалка в период с октября 2022 по январь 2023 года получила от доверчивой клиентки более 90 денежных переводов на общую сумму свыше 3 миллионов рублей.

Когда потерпевшая осознала обман и потребовала вернуть деньги, Оглы Р.М. отказалась и прекратила общение.

Суд полностью удовлетворил гражданский иск потерпевшей. С осуждённой взыскано 3 245 679 рублей 77 копеек в счёт возмещения материального ущерба, а также 100 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Мера пресечения в виде содержания под стражей оставлена без изменения до вступления приговора в законную силу. Осуждённая имеет право на его обжалование в установленный законом срок.

