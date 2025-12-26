Социальный фонд России досрочно выплатит пенсии за январь 2026 года
- 15:40 26 декабря 2025
В преддверии новогодних праздников Социальный фонд России объявил о досрочном перечислении пенсионных выплат за январь следующего года.
Все пенсии, запланированные к выплате с 1 по 11 января, будут зачислены на счета получателей до 30 декабря 2025 года.
Досрочно будут перечислены все виды выплат: страховые, социальные, накопительные пенсии, пенсии по старости и инвалидности, а также сопутствующие доплаты от Социального фонда.
Пенсионеры, получающие выплаты на банковские карты, получат деньги в проиндексированном размере. С 1 января 2026 года все страховые пенсии по старости неработающих пенсионеров будут увеличены на 7,6%, что выше прогнозируемого уровня инфляции.
Получателям не нужно предпринимать никаких дополнительных действий — все выплаты будут произведены автоматически. После новогодних каникул банковские перечисления возобновятся по стандартному графику.
Для тех, кто получает деньги через Почту России, график доставки останется прежним. Доставка на дом и выплата в кассах почтовых отделений начнутся с 3 января и продлятся до 25 января.