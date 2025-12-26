Безопасность

Тульские росгвардейцы провели спецучения по задержанию «злоумышленника» в квартире

  • 16:00 26 декабря 2025
post-img

Фото: Управление Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации по Тульской области

Сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии по городу Туле провели тактико-специальную тренировку по отработке действий при попытке проникновения в квартиру, подключённую к пульту централизованной охраны.

По легенде учений, условный злоумышленник пытался незаконно проникнуть в жилое помещение с целью кражи. В момент попытки взлома на пульт централизованной охраны поступил сигнал «Тревога». В течение нескольких минут на место происшествия прибыл экипаж вневедомственной охраны. В ходе отработки сценария росгвардейцы выполнили полный алгоритм действий: заблокировали объект, пресекли противоправные действия и «задержали» нарушителя.

Основное внимание уделялось скорости реагирования, слаженности работы экипажа и чёткому взаимодействию с оператором на пункте управления. По итогам тренировки все учебные задачи были выполнены в полном объёме.

«Подобные учения регулярно проводятся для поддержания высокой профессиональной готовности личного состава. Это позволяет нам гарантировать оперативное реагирование на любые угрозы», — отметили в пресс-службе ведомства.

На сегодняшний день под охраной тульского управления Росгвардии находится более 9 000 объектов — от частных квартир и магазинов до социальных и государственных учреждений. Экипажи вневедомственной охраны круглосуточно несут службу, патрулируя улицы и обеспечивая безопасность граждан.

