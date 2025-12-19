Дмитрий Миляев прокомментировал прямую линию Владимира Путина
- 18:13 19 декабря 2025
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев прокомментировал прямую линию и пресс-конференцию Президента России Владимира Путина, которая состоялась в пятницу в Москве.
«Более четырёх часов в прямом эфире Президент России Владимир Путин отвечал на вопросы журналистов и жителей страны.
Отдельно он поблагодарил регионы за тиражирование программы «Время героев». Тульская область одной из первых по его поручению запустила региональный проект «Герой 71». Главное для нас – создать условия для личностного и профессионального роста каждого участника.
Особый акцент президент сделал на поддержке семей с детьми. В Тульской области действует комплексная система помощи семьям, в том числе многодетным и молодым: более 50 мер поддержки.
Вся наша работа — от строительства детских садов и обновления парков до развития спортивной и молодежной инфраструктуры — направлена на одно: чтобы семьи в Тульской области чувствовали себя счастливыми, защищёнными и уверенными в завтрашнем дне», – написал он в своём телеграм-канале.