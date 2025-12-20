В ЦБ заявили о возможном кратковременном ускорении роста цен в начале 2026 года
- 09:30 20 декабря 2025
Банк России допускает временное ускорение роста потребительских цен в январе 2026 года на фоне повышения налога на добавленную стоимость (НДС), однако после этого устойчивая инфляция продолжит снижаться. Об этом заявила в пятницу председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«Что касается динамики инфляции в течение следующего года, да, возможен некоторый рост, повышение текущего темпа роста цен в январе в связи с повышением НДС. Но мы считаем, что устойчивая инфляция после этого всплеска будет продолжать снижаться», — сказала Набиуллина.
Таким образом, Центральный банк рассматривает предстоящий всплеск инфляции как краткосрочный фактор, связанный с изменением фискальных условий. Основной целью денежно-кредитной политики регулятора остается возвращение и стабилизация инфляции вблизи целевого уровня в 4%.