Власть

Андрей Дубровский поздравил сотрудников органов безопасности: Спасибо за добросовестную службу Отчизне

  • 11:35 20 декабря 2025
post-img

Фото: Тульская областная Дума

Председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровский от имени депутатов поздравил работников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником, который отмечается 20 декабря.

В поздравлении, распространённом пресс-службой облдумы, глава регионального парламента подчеркнул ключевую роль служб безопасности на протяжении более чем столетней истории. «Главным принципом в вашей работе было и остается беззаветное служение Родине», – отметил Дубровский.

Он выразил признательность сотрудникам УФСБ России по Тульской области за успешное выполнение служебных задач, верность долгу, мужество и высокий профессионализм. «Благодаря этим качествам вы приобрели заслуженное уважение в обществе», – говорится в обращении.

Отдельные слова благодарности Андрей Дубровский адресовал ветеранам ведомства, которые передают молодому поколению богатый опыт и лучшие традиции.

В завершение председатель облдумы пожелал всем сотрудникам и ветеранам органов безопасности счастья, благополучия и новых успехов в службе.

Другие новости

post
Власть

Дмитрий Миляев: Вы продолжаете славные традиции, проявляя высочайший профессионализм в противодействии угрозам

10:41 20 декабря 2025
post
Власть

Дмитрий Миляев прокомментировал прямую линию Владимира Путина

18:13 19 декабря 2025
post
Власть

Владимир Путин начал традиционную большую пресс-конференцию и прямую линию

12:15 19 декабря 2025
post
Власть

В областном центре проходит 18-е заседание Тульской областной Думы

10:29 18 декабря 2025

Лента новостей

На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные

16:10

Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами

15:50

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10

Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы

14:46

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15

Социальные Сети

Рубрики

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

Рубрики

Страницы

Сетевое издание «ti71». Реестровая запись ЭЛ №ФС77-80498. Сетевое издание зарегистрировано 1 марта 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Главный редактор: Крымова Полина Игоревна. Все права на материалы, опубликованные на сайте ti71.ru, принадлежат ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя. Электронный адрес: ti71@tularegion.org