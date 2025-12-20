Андрей Дубровский поздравил сотрудников органов безопасности: Спасибо за добросовестную службу Отчизне
- 11:35 20 декабря 2025
Председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровский от имени депутатов поздравил работников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником, который отмечается 20 декабря.
В поздравлении, распространённом пресс-службой облдумы, глава регионального парламента подчеркнул ключевую роль служб безопасности на протяжении более чем столетней истории. «Главным принципом в вашей работе было и остается беззаветное служение Родине», – отметил Дубровский.
Он выразил признательность сотрудникам УФСБ России по Тульской области за успешное выполнение служебных задач, верность долгу, мужество и высокий профессионализм. «Благодаря этим качествам вы приобрели заслуженное уважение в обществе», – говорится в обращении.
Отдельные слова благодарности Андрей Дубровский адресовал ветеранам ведомства, которые передают молодому поколению богатый опыт и лучшие традиции.
В завершение председатель облдумы пожелал всем сотрудникам и ветеранам органов безопасности счастья, благополучия и новых успехов в службе.