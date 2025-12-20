Дмитрий Миляев: Вы продолжаете славные традиции, проявляя высочайший профессионализм в противодействии угрозам
- 10:41 20 декабря 2025
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поздравил сотрудников и ветеранов органов госбезопасности с профессиональным праздником, отмечаемым 20 декабря.
В своём обращении глава региона подчеркнул, что сотрудники продолжают славные традиции предшественников, проявляя образцы высочайшего профессионализма, мужества и стойкости. «Значение вашей службы трудно переоценить», – отметил Миляев, говоря о текущем периоде, когда отстоять суверенитет страны является общим долгом.
Губернатор выделил ключевые задачи, стоящие перед органами безопасности: противодействие разведывательно-подрывной деятельности, борьба с терроризмом и экстремизмом. Он выразил убеждённость, что несгибаемая воля и преданность Родине сотрудников и впредь останутся надёжным фундаментом для защиты национальных интересов России.
Отдельные слова благодарности в поздравлении адресованы ветеранам службы за их неоценимый вклад в воспитание молодых кадров и передачу бесценного опыта.
В завершение Дмитрий Миляев пожелал сотрудникам органов безопасности крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов в службе на благо Тульской области и России.