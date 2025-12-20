Власть

Дмитрий Миляев: Вы продолжаете славные традиции, проявляя высочайший профессионализм в противодействии угрозам

  • 10:41 20 декабря 2025
post-img

Фото: правительство Тульской области

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поздравил сотрудников и ветеранов органов госбезопасности с профессиональным праздником, отмечаемым 20 декабря.

В своём обращении глава региона подчеркнул, что сотрудники продолжают славные традиции предшественников, проявляя образцы высочайшего профессионализма, мужества и стойкости. «Значение вашей службы трудно переоценить», – отметил Миляев, говоря о текущем периоде, когда отстоять суверенитет страны является общим долгом.

Губернатор выделил ключевые задачи, стоящие перед органами безопасности: противодействие разведывательно-подрывной деятельности, борьба с терроризмом и экстремизмом. Он выразил убеждённость, что несгибаемая воля и преданность Родине сотрудников и впредь останутся надёжным фундаментом для защиты национальных интересов России.

Отдельные слова благодарности в поздравлении адресованы ветеранам службы за их неоценимый вклад в воспитание молодых кадров и передачу бесценного опыта.

В завершение Дмитрий Миляев пожелал сотрудникам органов безопасности крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов в службе на благо Тульской области и России.

Другие новости

post
Власть

Андрей Дубровский поздравил сотрудников органов безопасности: Спасибо за добросовестную службу Отчизне

11:35 20 декабря 2025
post
Власть

Дмитрий Миляев прокомментировал прямую линию Владимира Путина

18:13 19 декабря 2025
post
Власть

Владимир Путин начал традиционную большую пресс-конференцию и прямую линию

12:15 19 декабря 2025
post
Власть

В областном центре проходит 18-е заседание Тульской областной Думы

10:29 18 декабря 2025

Лента новостей

На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные

16:10

Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами

15:50

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10

Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы

14:46

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15

Социальные Сети

Рубрики

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

Рубрики

Страницы

Сетевое издание «ti71». Реестровая запись ЭЛ №ФС77-80498. Сетевое издание зарегистрировано 1 марта 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Главный редактор: Крымова Полина Игоревна. Все права на материалы, опубликованные на сайте ti71.ru, принадлежат ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя. Электронный адрес: ti71@tularegion.org