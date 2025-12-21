СвоихНеБросаем71

Отец бойцов СВО рассказал о решении сыновей отправится на защиту Родины

  14:22 21 декабря 2025
ФОТО: ГУ ТО «ИА «Регион71»

Недавно в Центре временного размещения соотечественников состоялся поэтический вечер «Стихи о СВОих», на котором тульские поэты зачитали стихотворения, посвящённые подвигам наших бойцов, заключивших контракт с Минобороны РФ.

В ходе чтений поэты поделились личными историями, связанными со спецоперацией, помощью бойцам, общением с ними.

Туляк Николай Жуков рассказал, что жизнь его семьи из поколения в поколение была связана с героической истории Российской империи, СССР и Российской Федерации. Его дедушка был участником Первой мировой войны, отец и дядя – Великой Отечественной, сыновья – участники спецоперации. Когда Николай спрашивал у сыновей, почему они решили отправиться за ленточку, они ответили просто: А разве можно иначе?

История дяди – Василия Петровича Жукова – до сих пор откликается в сердце поэта. Будучи совсем молодым юношей 22 лет, он героически погиб, отразив атаку фашистов, подорвав немецкие танки с помощью гранат. За свой подвиг Василий Петрович посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.

– Это чувство, которое есть в крови всех Жуковых, вдохновляет нашу семью идти туда, где трудно, где тяжело – где правда, – рассказал Николай Жуков. – Где есть слово правды, там нет места лжи. И сейчас эта ложь идет по всей Европе, к нашим братьям-славянам, промывает им мозги. И это действительно страшно.

Напомним, в Тульской области выстроена комплексная система помощи участникам специальной военной операции и их семьям. В области действует более 70 мер поддержки. Среди них – единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения участникам специальной военной операции или призванным по мобилизации, а также членам их семей, проживающим в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу.

Подробнее о мерах поддержки здесь – https://zaschitnik71.ru/ или по номеру горячей линии «129».

Кроме того, участники СВО и члены их семей могут обратиться в центр «Герой 71», который работает в формате «единого окна» – от подачи заявления на соцподдержку до решения индивидуальных вопросов. Адрес центра: Тула, ул. Демонстрации, 2. Тел. 24-53-53.

По инициативе губернатора Тульской области Дмитрия Миляева работает новый сайт https://герой71.рф/, где можно оставить заявку на получение образования, обучение новой профессии, открытие собственного бизнеса, трудоустройство на предприятие, в школу или органы власти. Каждая из таких заявок будет рассматриваться индивидуально.

Также на портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/) есть раздел, где демобилизованные и действующие участники специальной военной операции (СВО) смогут найти все льготы и выплаты, которые им полагаются.

В регионе идет отбор кандидатов на военную службу по контракту в 106-ю гвардейскую воздушно-десантную Тульскую Краснознаменную ордена Кутузова дивизию.

Подать заявление можно в военном комиссариате по месту жительства (адреса военкоматов Тульской области: https://clck.ru/3DnoXQ) или в пункте отбора кандидатов на контрактную службу в Туле по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, 28, (тел.+ 7 (4872) 56-19-90).

По вопросам заключения контракта также можно обратиться на горячую линию 8-800-2010-106 либо оставить заявку на сайте https://служив106.рф/

