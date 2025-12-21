Отец бойцов СВО рассказал о решении сыновей отправится на защиту Родины
- 14:22 21 декабря 2025
Недавно в Центре временного размещения соотечественников состоялся поэтический вечер «Стихи о СВОих», на котором тульские поэты зачитали стихотворения, посвящённые подвигам наших бойцов, заключивших контракт с Минобороны РФ.
В ходе чтений поэты поделились личными историями, связанными со спецоперацией, помощью бойцам, общением с ними.
Туляк Николай Жуков рассказал, что жизнь его семьи из поколения в поколение была связана с героической истории Российской империи, СССР и Российской Федерации. Его дедушка был участником Первой мировой войны, отец и дядя – Великой Отечественной, сыновья – участники спецоперации. Когда Николай спрашивал у сыновей, почему они решили отправиться за ленточку, они ответили просто: А разве можно иначе?
История дяди – Василия Петровича Жукова – до сих пор откликается в сердце поэта. Будучи совсем молодым юношей 22 лет, он героически погиб, отразив атаку фашистов, подорвав немецкие танки с помощью гранат. За свой подвиг Василий Петрович посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.
– Это чувство, которое есть в крови всех Жуковых, вдохновляет нашу семью идти туда, где трудно, где тяжело – где правда, – рассказал Николай Жуков. – Где есть слово правды, там нет места лжи. И сейчас эта ложь идет по всей Европе, к нашим братьям-славянам, промывает им мозги. И это действительно страшно.
