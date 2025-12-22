В Тульской области на развитие сельских территорий в 2026 году будет выделено 350 млн рублей
- 13:46 22 декабря 2025
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на еженедельном оперативном совещании рассмотрел программу развития сельских территорий, направленную на создание комфортной среды для жителей. В 2026 году финансирование вырастет до 350 млн рублей.
Программа объединяет несколько направлений, включая проект «Современный облик сельских территорий». В текущем году в поселке Куркино завершена реконструкция сетей канализации на КНС №4 и близится к концу обновление водоснабжения, включая водозаборный узел и две новые скважины. Это обеспечит бесперебойную подачу качественной воды почти 4,5 тыс. жителей и предотвратит утечки стоков за счет замены около 3 км труб. Кроме того, в Березовом сквере Куркино установлена автономная точка Wi-Fi.
В Белёве проводится капитальный ремонт здания школы №1: заменена электропроводка, установлены окна, выполнены стяжки, ведутся работы по вентилируемому фасаду. Объект двухлетний, завершение запланировано на 2026 год, что затронет около 600 школьников.
В рамках благоустройства сельских территорий создана спортивная площадка на стадионе «Урожай» в поселке Волово, продолжая реконструкцию: ранее обустроены дорожки, забор и освещение. Это улучшит условия для занятий спортом более 3 тыс. жителей. В поселке Грицовский Веневского района отремонтированы придомовые территории многоквартирных домов на улице Шахтерской, не обновлявшиеся более 60 лет, для 265 человек.
Уличное освещение обустроено в поселке Каменецкий Узловского района и отремонтировано в селах Лужное, Новопавшино и Воскресенское Дубенского района с заменой ламп на энергосберегающие, охватив свыше 3 тыс. человек. В селах Лужное и Бабушино Дубенского района отремонтированы дороги с асфальтовым покрытием, обеспечив безопасность для более 700 жителей. В селе Архангельское Каменского района обновлена улично-дорожная сеть, общественные территории, ярмарка выходного дня и раздевалка хоккейного корта на улице Гагарина.
По проекту развития жилищного строительства в 2025 году выданы сертификаты двум семьям для улучшения условий: одной в Щекинском районе и одной в Каменском.
На 2026 год предусмотрено 350 млн рублей на завершение ремонта Белёвской школы, семь проектов благоустройства (спортивные и детские площадки, тротуары, скверы, братская могила) и два сертификата на жилье. Крупнейший проект – строительство многоквартирного дома в Куркино за более 400 млн рублей (211 млн федеральных, 60 млн региональных, 6,5 млн муниципальных и свыше 122 млн внебюджетных).
Объекты определяются через заявочные кампании и конкурсы, с обязательным привлечением внебюджетных средств.