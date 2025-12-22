Анонсы

«Тульские известия» запускают новогодний розыгрыш сертификатов

  • 16:30 22 декабря 2025
Редакция газеты «Тульские известия» запускает предновогодний розыгрыш для своих подписчиков. В рамках акции разыгрываются три сертификата на покупки в популярном маркетплейсе.

Для участия необходимо быть подписанным на официальные каналы «Тульские известия» и «ТУЛАСМИ» в социальных сетях. 

Итоги розыгрыша будут подведены 30 декабря. Победители, выбранные случайным образом, получат электронные сертификаты, которые смогут потратить на новогодние подарки для себя и близких.

«Мы хотим порадовать наших самых преданных читателей в преддверии праздников и подарить им полезные подарки, которые точно пригодятся», — отмечают организаторы акции.

 

