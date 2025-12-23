Общество

Дмитрий Миляев не поддержал предложение переименовать в Туле улицу Софьи Перовской

  • 14:49 23 декабря 2025
post-img

В Туле активисты общественного самоуправления предложили переименовать ул. Софьи Перовской в ул. Александра Невского.

Об этом они заявили в ходе встречи с губернатором Дмитрием Миляевым.

Жители обосновали эту инициативу тем, что храм Александра Невского на улице, названной именем «террористки».

Миляев отметил, что переименование улицы коснётся большого числа людей, живущих на ул. Софьи Перовской: потребует изменений адреса в паспортах, документах на собственность. Кроме того, будет нужно заменить аншлаги на домах.

«Улицу Металлистов хотели переименовать в Пятницкую. Мнения разделились 50 на 50, и всё так и осталось. История такая, какая есть, и это наша история», – сказал губернатор.

Миляев считает вопросы переименования улиц менее актуальными в сравнении с более насущными темами.

«Мы говорим: воды нет, детских площадок нет, газа нет… Вопрос переименования улиц – действительно самый главный?» – заключил он.

Софья Перовская (1853–1881) – русская революционерка, член исполкома организации «Народная воля». Руководила терактом, в результате которого был убит император Александр II. Была повешена.

