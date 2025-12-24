Транспорт
На части улиц Хворостухина и Бондаренко в Туле временно ограничено движение из-за коммунальной аварии
- 11:51 24 декабря 2025
На участках улиц Хворостухина и Бондаренко в Туле до конца недели будет действовать временное ограничение движения транспорта. Причиной стала коммунальная авария на улице Хворостухина.
Как информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города, движение ограничено на улице Хворостухина на участке от дома №6 до улицы Бондаренко; на улице Бондаренко на участке от улицы Кутузова до улицы Хворостухина.
Ограничение продлится до пятницы включительно.
На это время автобусный маршрут № 29 будет следовать по изменённой схеме: по улице Хворостухина с проездом через улицы Бондаренко и Майскую.
