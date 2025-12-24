Криминал

Туляк приговорён к 7 годам колонии за убийство жителя Саратовской области

  • 12:50 24 декабря 2025
post-img

Фото: Сергей Киреев

26-летний уроженец Тульской области осуждён за убийство жителя Саратовской области и приговорён к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вынесен по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Об этом сообщают Новости Саратова.

Трагический инцидент произошёл в августе 2025 года в селе Симоновка Калининского района Саратовской области. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в ссору со своим 23-летним знакомым, которая переросла в драку. После конфликта они помирились и легли спать.

Утром состояние пострадавшего резко ухудшилось, ему потребовалась срочная медицинская помощь. Доставленный в больницу в тяжелом состоянии молодой человек скончался в тот же день, несмотря на усилия врачей.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). На основании вердикта присяжных мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

