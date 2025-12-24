Село и агропром

39 коров без документов: в Брянской области пресекли нелегальную перевозку скота в Тульскую область

  • 13:10 24 декабря 2025
post-img

Фото: Сергей Киреев

В Суражском районе Брянской области задержан большегрузный автомобиль с 39 коровами, которых перевозили без необходимых ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям, информирует «Стрела».

У водителя транспортного средства отсутствовали все обязательные ветеринарные свидетельства, в том числе в электронном виде. По словам перевозчика, животных планировалось доставить из Суражского района в Тульскую область.

Нарушителей привлекли к административной ответственности по статье 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных). Для предотвращения возможного распространения заболеваний весь скот был возвращён в место прежнего содержания.

В отношении животных планируется проведение обязательных карантинных мероприятий под контролем региональной государственной ветеринарной службы. 

Другие новости

post
Село и агропром

Тульский аграрный форум «АГРОПРОдвижение» получил статус всероссийского

14:35 25 декабря 2025
post
Село и агропром

В Тульской области на развитие сельских территорий в 2026 году будет выделено 350 млн рублей

13:46 22 декабря 2025
post
Село и агропром

Дмитрий Миляев поздравил студентов и преподавателей Тульского сельскохозяйственного колледжа

12:59 19 декабря 2025
post
Село и агропром

В Туле для сельских старост провели обучающий семинар

09:30 12 декабря 2025

Лента новостей

На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные

16:10

Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами

15:50

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10

Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы

14:46

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15

Социальные Сети

Рубрики

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

Рубрики

Страницы

Сетевое издание «ti71». Реестровая запись ЭЛ №ФС77-80498. Сетевое издание зарегистрировано 1 марта 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Главный редактор: Крымова Полина Игоревна. Все права на материалы, опубликованные на сайте ti71.ru, принадлежат ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя. Электронный адрес: ti71@tularegion.org