39 коров без документов: в Брянской области пресекли нелегальную перевозку скота в Тульскую область
- 13:10 24 декабря 2025
В Суражском районе Брянской области задержан большегрузный автомобиль с 39 коровами, которых перевозили без необходимых ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям, информирует «Стрела».
У водителя транспортного средства отсутствовали все обязательные ветеринарные свидетельства, в том числе в электронном виде. По словам перевозчика, животных планировалось доставить из Суражского района в Тульскую область.
Нарушителей привлекли к административной ответственности по статье 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных). Для предотвращения возможного распространения заболеваний весь скот был возвращён в место прежнего содержания.
В отношении животных планируется проведение обязательных карантинных мероприятий под контролем региональной государственной ветеринарной службы.