Экономика

Резиденты Тульского бизнес-инкубатора перечислили в бюджеты почти 25 млн рублей налогов

  • 14:07 24 декабря 2025
фото: Сергей Киреев

Тульский бизнес-инкубатор, работающий в рамках нацпроекта, продемонстрировал значимый экономический эффект, об этом рассказал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем канале МАХ.

По итогам девяти месяцев 2025 года его резиденты заплатили налогов на общую сумму более 24,8 млн рублей.

Ключевой мерой поддержки для предпринимателей в регионе является аренда помещений в инкубаторе на льготных условиях. В настоящее время его площади заполнены на 86%. Среди резидентов — 51 субъект малого бизнеса и 12 самозанятых, работающих в сферах IT, производства, образования, консалтинга, строительства и общепита.

Важным социальным результатом работы инкубатора стало создание резидентами 214 рабочих мест.

Бизнес-инкубатор выполняет роль стартовой площадки, предоставляя предпринимателям на раннем этапе не только льготные площади, но и консультационную поддержку. Правительство Тульской области намерено и дальше развивать эту инфраструктуру для создания благоприятных условий ведения бизнеса.

