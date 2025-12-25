Новогодние подарки и поздравления от студентов отправлены в зону СВО
- 11:02 25 декабря 2025
Коллектив и учащиеся Богородицкого политехнического колледжа включились в предновогоднюю акцию «От сердца к сердцу», собрав гуманитарную помощь и поздравив с наступающим Новым годом бойцов воинского подразделения, в котором несет службу сотрудник учреждения Михаил Ц.
Коллеги приобрели для однополчан Михаила продукты питания, запчасти для автомобиля, средства гигиены.
А студенты колледжа - участники акции «Письмо солдату» нашли теплые слова для поздравления с праздником военнослужащих, заключивших контракт с Министерством обороны и сейчас находящихся «за ленточкой». Послания ребята вручили при встрече Михаилу, чтобы он передал привет от богородицкой молодежи своим товарищам.
***
Напомним, в Тульской области выстроена комплексная система помощи участникам специальной военной операции и их семьям. В области действует более 70 мер поддержки. Среди них – трудоустройство в первоочередном порядке на свободные рабочие места (вакантные должности), заявляемые работодателями, осуществляющими деятельность на территории Тульской области.
Подробнее о мерах поддержки здесь – https://zaschitnik71.ru/ или по номеру горячей линии «129».
Кроме того, участники СВО и члены их семей могут обратиться в центр «Герой 71», который работает в формате «единого окна» – от подачи заявления на соцподдержку до решения индивидуальных вопросов. Адрес центра: Тула, ул. Демонстрации, 2. Тел. 24-53-53.
По инициативе Губернатора Тульской области Дмитрия Миляева работает новый сайт https://герой71.рф/, где можно оставить заявку на получение образования, обучение новой профессии, открытие собственного бизнеса, трудоустройство на предприятие, в школу или органы власти. Каждая из таких заявок будет рассматриваться индивидуально.
Также на портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/) есть раздел, где демобилизованные и действующие участники специальной военной операции (СВО) смогут найти все льготы и выплаты, которые им полагаются.
В регионе идет отбор кандидатов на военную службу по контракту в 106-ю гвардейскую воздушно-десантную Тульскую Краснознаменную ордена Кутузова дивизию.
Подать заявление можно в военном комиссариате по месту жительства (адреса военкоматов Тульской области: https://clck.ru/3DnoXQ) или в пункте отбора кандидатов на контрактную службу в Туле по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, 28, (тел.+ 7 (4872) 56-19-90).
По вопросам заключения контракта также можно обратиться на горячую линию 8-800-2010-106 либо оставить заявку на сайте https://служив106.рф/