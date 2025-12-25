Артиллеристы-десантники из Тульского соединения уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области
- 10:27 25 декабря 2025
Расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Тульского гвардейского соединения ВДВ, действуя в составе группировки войск «Север», нанесли высокоточный удар по противнику на Сумском направлении.
Подразделения беспилотной авиации ВДВ провели воздушную разведку и обнаружили группу пехоты Вооружённых сил Украины, пытавшуюся закрепиться в опорном пункте в лесном массиве. Координаты цели были оперативно переданы артиллеристам.
Получив целеуказание, расчёт РСЗО «Град» артиллеристов-десантников выполнил точный залп, накрыв указанный квадрат пакетом реактивных снарядов. В результате удара, по данным командования, скопление живой силы противника было уничтожено.
Тульские десантники, взаимодействуя с подразделениями БпЛА, выполняют задачи по огневой поддержке штурмовых групп, уничтожению боевой техники и живой силы противника на этом участке фронта.