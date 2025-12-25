Тульский аграрный форум «АГРОПРОдвижение» получил статус всероссийского
- 14:35 25 декабря 2025
Молодёжный сельскохозяйственный форум «АГРОПРОдвижение», проводимый в Тульской области, с 2026 года официально станет всероссийским мероприятием.
Соответствующее решение поддержало Федеральное агентство по делам молодёжи («Росмолодёжь»), включив форум в свою федеральную программу.
Форум, зародившийся в Туле в 2023 году как региональная площадка, стремительно набирает статус и географию. Уже в 2025 году он вошёл в линейку форумов «Росмолодёжи» и был проведён как окружной. Несмотря на статус, мероприятие собрало 800 молодых специалистов, студентов аграрных вузов и предпринимателей из 40 регионов России, а также из Республики Беларусь.
Основная цель «АГРОПРОдвижения» — создание единой платформы для обмена опытом между фермерами, учёными и экспертами агропромышленного комплекса, а также развитие практических навыков будущих специалистов сельского хозяйства.