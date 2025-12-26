Политика

Опыт Тульской области по трудоустройству участников СВО отметили на заседании Госсовета РФ

  • 08:20 26 декабря 2025
post-img

Фото: правительство Тульской области

Президент России Владимир Путин провёл заседание Государственного совета, посвященное подготовке кадров для экономики.

В ходе обсуждения был отмечен опыт Тульской области по созданию системы поддержки при трудоустройстве участников специальной военной операции и членов их семей.

Как подчеркнул глава государства, кадровые вопросы являются фундаментальными для развития страны и достижения национальных целей.

«Все национальные проекты увязаны между собой ключевой целью обеспечения устойчивого развития страны и укрепления её суверенитета. В этой большой работе участвует абсолютное большинство граждан нашей страны, молодёжь, люди разных поколений. От их профессионализма, знаний, таланта, компетентности зависит достижение поставленных нами задач», — отметил Владимир Путин.

Особое внимание на заседании уделялось интеграции в экономику участников СВО.

Губернатор Калужской области, председатель профильной комиссии Госсовета Владислав Шапша выделил Тульскую область как регион, создавший единый стандарт мер поддержки от работодателей для данной категории граждан. Также он отметил выстроенную в регионе систему обратной связи «предприятие — регион» для сопровождения трудоустроенных ветеранов.

Для Тульской области решения, обсуждавшиеся на Госсовете, означают дальнейшее расширение программ профобучения, поддержку предприятий и создание новых возможностей для трудоустройства жителей, в первую очередь для участников СВО и молодёжи, об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в канале МАХ. 
 
 

