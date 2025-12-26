Военкор Александр Коц назвал тульского десантника героем года в зоне СВО
Известный военный корреспондент Александр Коц, подводя итоги 2025 года для 106-й гвардейской десантной дивизии, заявил, что героем года стал уроженец Тульской области, командир роты Эммануил Давыдов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По оценке Коца, ключевой операцией года стало полное освобождение Курской области от сил противника, которое началось с отступления врага в марте 2025 года. В ходе наступления были освобождены населённые пункты Погребки, Старая и Новая Сорочина, Малая Локня.
Особо военкор отметил героизм командира роты 51-го полка 106-й дивизии гвардии старшего лейтенанта Эммануила Давыдова. По его словам, офицер две недели провёл в окружении, будучи раненым, уничтожил около десяти единиц вражеской техники, включая танк «Леопард», воевал трофейным оружием и передавал ценные разведданные командованию. За эти действия Давыдов был удостоен звания Героя России.
В своем итоговом материале Коц также напомнил о подвиге другого военнослужащего, комбата Сергея Чебнева, погибшего в августе 2024 года. В марте 2025 года бойцы вернулись в Малую Локню, чтобы эвакуировать его тело для достойного захоронения. Чебнев был посмертно удостоен звания Героя России.