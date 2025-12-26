В Тульской области растет число малых и средних предприятий и расширяется их поддержка
- 11:47 26 декабря 2025
Председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев провёл заседание Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП).
На совещании были подведены итоги работы за год и представлены ключевые показатели развития бизнеса в регионе.
Михаил Пантелеев подчеркнул значительную роль МСП в экономике региона и страны, назвав его основой для стабильного роста и создания рабочих мест.
По данным министра развития предпринимательства и торговли Тульской области Александра Ильинского, за пять лет количество субъектов МСП в области ежегодно растёт в среднем на 1%. Сегодня их насчитывается более 55 тысяч. Наблюдается рост числа индивидуальных предпринимателей (ИП), которых сейчас более 39 тысяч. Также в регионе зарегистрировано более 100 тысяч самозанятых, преимущественно в сфере красоты, строительства, ремонта и образования.
Особое внимание уделяется социальному предпринимательству. В области сейчас работают 157 социальных предприятий, что на 60% больше, чем в 2021 году.
В рамках нацпроекта бизнесу оказывается широкий спектр услуг. За год предпринимателям предоставлено более 6,7 тысяч услуг, наиболее востребованными из которых стали консультации и обучение.
Отдельным важным направлением стала помощь участникам СВО и их семьям. В рамках проекта «Герой 71» уже поступило 175 обращений. Пятеро участников СВО стали самозанятыми, девять зарегистрировали ИП, один оформил юридическое лицо.
Для них реализуется программа «Мастерская бизнеса. Время героев», предусмотрено льготное кредитование и поручительство, а также действуют преференции по налогам и отсрочки платежей. Подготовлены законопроекты о льготной аренде государственного имущества и включении проектов ветеранов в перечень льготного кредитования.