«Или потушим, или встретимся на небесах»: туляк накануне Дня спасателя рассказал о ЧП, которое он ликвидировал

  • 13:36 26 декабря 2025
Сегодня в Туле в Доме Дворянского собрания чествовали спасателей: и тех, кто несет службу, и ветеранов. Поздравлял собравшихся с Днем спасателя Российской Федерации губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Среди приглашенных на торжественное мероприятие был Александр Иванович Поздняков – уроженец Калужской области, в детстве он попал в Тульскую, учился в школе в поселке Бегичевском Богородицкого района, куда его отец после демобилизации в 1946 году перебрался на угольные шахты. Александр Поздняков после окончания Ленинградского пожарно-технического училища (учился там 2 года и 9 месяцев) вернулся в 1970 году в Тульскую область. Направили его на завод в Ефремов: инспектор-инструктор по охране предприятия, начальник караула, отслужил там пару лет. Потом решил поступать в высшую школу МВД – был зачислен туда в 1972 году. И в 1976-м опять вернулся в Тулу. Удостоен медали «За отвагу» – за тушение пожара в 1999 году на нефтебазе в Ленинском районе, когда опрокинулись и загорелись железнодорожные цистерны.

«Было сложно и очень опасно, перевернулись три цистерны, пламя доставало почти до больших емкостей. Если бы огонь перешел на емкости, то Ленинскому району была бы создана серьезная угроза. Тушили мы в непосредственной близости от огня. Вопрос стоял так: или потушим, или встретимся на небесах. Один из наших пожарных получил тогда орден Мужества, он сидел на цистерне. Служба наша вообще опасная. За долгий период моей службы – а стаж почти 38 лет – семь человек погибли», – поделился с журналистами Александр Поздняков, у которого есть еще одна значимая награда, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

