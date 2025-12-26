Бизнес

Проект «Сделано в Тульской области» пополнился тринадцатью производителями

  • 14:40 26 декабря 2025
Иллюстрация: Мойбизнес.РФ

 

Тринадцать компаний стали новыми участниками проекта «Сделано в Тульской области» по итогам заключительного в этом году заседания комиссии. Теперь право использовать региональный бренд имеют 305 производителей.

Среди новых резидентов — производители вяленого мяса, крафтовых напитков, чая и овощей, а также компании, выпускающие хирургические нити и иглы, алмазный инструмент, спортивные тренажеры, тенты, кожаные аксессуары, товары для дома, ватные игрушки и украшения.

Как отметил министр развития предпринимательства и торговли Тульской области Александр Ильинский, проект создан для поддержки местных предпринимателей и формирования прочной основы для их роста. «Благодаря поддержке губернатора Дмитрия Миляева региональные бренды получают дополнительные ресурсы для укрепления не только внутри области, но и на внешних рынках», — подчеркнул министр.

Он также сообщил, что на следующий год запланировано расширение проекта и новые меры для повышения престижа тульских товаров. Продукция участников проекта уже представлена в Универмаге тульских брендов в историческом центре города.

В начале 2026 года для продвижения товаров должна заработать цифровая платформа «Сделано в Тульской области», где будут размещены карточки всех компаний-участниц.

Подробнее узнать о проекте можно в Центре «Мой бизнес» (г. Тула, ул. Кирова, д.135, корп. 1), на сайте мойбизнестула.рф и по телефону горячей линии 88006007771.

Бизнес
Бизнес
Бизнес
Бизнес
