Проект «Сделано в Тульской области» пополнился тринадцатью производителями
- 14:40 26 декабря 2025
Тринадцать компаний стали новыми участниками проекта «Сделано в Тульской области» по итогам заключительного в этом году заседания комиссии. Теперь право использовать региональный бренд имеют 305 производителей.
Среди новых резидентов — производители вяленого мяса, крафтовых напитков, чая и овощей, а также компании, выпускающие хирургические нити и иглы, алмазный инструмент, спортивные тренажеры, тенты, кожаные аксессуары, товары для дома, ватные игрушки и украшения.
Как отметил министр развития предпринимательства и торговли Тульской области Александр Ильинский, проект создан для поддержки местных предпринимателей и формирования прочной основы для их роста. «Благодаря поддержке губернатора Дмитрия Миляева региональные бренды получают дополнительные ресурсы для укрепления не только внутри области, но и на внешних рынках», — подчеркнул министр.
Он также сообщил, что на следующий год запланировано расширение проекта и новые меры для повышения престижа тульских товаров. Продукция участников проекта уже представлена в Универмаге тульских брендов в историческом центре города.
В начале 2026 года для продвижения товаров должна заработать цифровая платформа «Сделано в Тульской области», где будут размещены карточки всех компаний-участниц.
