Экономика

В России в обращение выходит обновлённая купюра 1000 рублей

  • 15:10 26 декабря 2025
post-img

Фото: Банк России

Банк России 26 декабря вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 1000 рублей. Обновлённая купюра посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу и обладает усиленным комплексом защиты.

На лицевой стороне банкноты изображена Никольская башня Нижегородского кремля. На оборотной стороне размещены три символа Поволжья: автомобильный мост в Саратове, судно на подводных крыльях «Метеор-120Р» и Дворец земледельцев в Казани. Цветовая гамма сохранена в привычном бирюзовом тоне.

Нововведением для банкнот этого номинала стал QR-код, отсканировав который можно перейти на страницу Банка России с подробной информацией о дизайне и признаках подлинности купюры.

Банкнота выпуска 2025 года является законным средством платежа на территории РФ. Она будет поступать в оборот постепенно, обращаясь параллельно с купюрами образца 1997 года, и обязательна к приёму по номиналу во всех видах расчётов.

