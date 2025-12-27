Анонсы

Дмитрий Миляев анонсировал ключевые культурные события предновогодних выходных в регионе

  • 10:24 27 декабря 2025
Фото: Елена Кузнецова

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в канале МАХ представил анонс ключевых культурных мероприятий, которые помогут жителям и гостям региона создать новогоднее настроение в предпраздничные дни.

В субботу, 28 декабря, с 12:00 до 20:00 в творческом индустриальном кластере «Октава» пройдёт большая межрегиональная ярмарка «НаТворили под Новый год». В ней примут участие мастера из Тульской, Рязанской и Калужской областей. Гостей ждут мастер-классы, выступление литературно-пластического театра «КАМ», концерт фолк-группы «Runa Project» и музыкальные сеты. Вход свободный.

В этот же день, в 15:00, ремесленный двор «Добродей» приглашает на интерактивную новогоднюю программу «Три коня» — путешествие, основанное на народных традициях и старинных ремёслах.

В воскресенье, 29 декабря, Тульская областная филармония представит музыкальную сказку для детей «32 декабря». Спектакль пройдёт в 11:00 и 14:00. Это современное постановочное шоу с песнями и танцами.

Кроме того, в выходные продолжит работу выставка «Прощай, старый год!» в выставочном зале Дома Волконского в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Экспозиция, рассказывающая о зимних традициях семьи Толстых, открыта с 9:30 до 16:00.

 
 
 

