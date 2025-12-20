Календарь

Полистаем календарь — 20 декабря

  20 декабря 2025
Сегодня, 20 декабря, – День работника органов безопасности Российской Федерации, или День ФСБ России, установленный в 1995 году.

В советское время праздник назывался День чекиста. 20 декабря 1917 года была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК). Первым председателем ее стал Феликс Дзержинский. В последующие годы ВЧК меняла названия – НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ, ФСБ.

Задача органов безопасности нашего государства всегда заключалась в защите суверенитета и территориальной целостности страны, ведении борьбы с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств, выявлении террористов и диверсантов.

Сегодня, в третью субботу декабря, в России отмечается День риэлтора. Праздник неофициальный. Риэлтор (от англ. realtor) – агент по продаже недвижимости или операциям с недвижимостью.

Первые риэлторские компании появились в нашей стране в 1990-х годах. Праздник впервые отметили в 1996 году.

20 декабря отмечается Международный день солидарности людей, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году.

Генеральная Ассамблея ООН учредила Всемирный фонд солидарности в 2002 году с целью искоренить нищету, способствовать развитию человека и общества в развивающихся странах. Фонд работает в 170 государствах.

Православная церковь чтит сегодня память преподобного Нила Столобенского.

На месте жизни и подвигов преподобного в 1594 году был основан Богоявленский Нило-Столобенский монастырь, известный как Нилова пустынь (Тверская область).

Сегодня же православная церковь чтит память святого Амвросия Медиоланского.

На Руси с Амвросия начинали готовиться к одному из главных праздников – Рождеству Христову. Девушки в этот день принимались за шитье – готовили себе приданое.

Именины отмечают Антон, Василий, Галактион, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Никифор, Павел, Петр, Сергей.

 

