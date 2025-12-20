Полистаем календарь — 20 декабря
- 11:50 20 декабря 2025
Сегодня, 20 декабря, – День работника органов безопасности Российской Федерации, или День ФСБ России, установленный в 1995 году.
В советское время праздник назывался День чекиста. 20 декабря 1917 года была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК). Первым председателем ее стал Феликс Дзержинский. В последующие годы ВЧК меняла названия – НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ, ФСБ.
Задача органов безопасности нашего государства всегда заключалась в защите суверенитета и территориальной целостности страны, ведении борьбы с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств, выявлении террористов и диверсантов.
Сегодня, в третью субботу декабря, в России отмечается День риэлтора. Праздник неофициальный. Риэлтор (от англ. realtor) – агент по продаже недвижимости или операциям с недвижимостью.
Первые риэлторские компании появились в нашей стране в 1990-х годах. Праздник впервые отметили в 1996 году.
20 декабря отмечается Международный день солидарности людей, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году.
Генеральная Ассамблея ООН учредила Всемирный фонд солидарности в 2002 году с целью искоренить нищету, способствовать развитию человека и общества в развивающихся странах. Фонд работает в 170 государствах.
Православная церковь чтит сегодня память преподобного Нила Столобенского.
На месте жизни и подвигов преподобного в 1594 году был основан Богоявленский Нило-Столобенский монастырь, известный как Нилова пустынь (Тверская область).
Сегодня же православная церковь чтит память святого Амвросия Медиоланского.
На Руси с Амвросия начинали готовиться к одному из главных праздников – Рождеству Христову. Девушки в этот день принимались за шитье – готовили себе приданое.
Именины отмечают Антон, Василий, Галактион, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Никифор, Павел, Петр, Сергей.