Полистаем календарь — 21 декабря
- 11:08 21 декабря 2025
Сегодня, 21 декабря, – День зимнего солнцестояния. Положение солнца на небосводе всегда носило сакральный характер в языческих культурах. Этот день воспринимался как возрождение, поскольку знаменовал собой сокращение тёмного времени суток.
Дата зимнего солнцестояния, которую Юлий Цезарь установил на 25 декабря, сдвигалась из-за расхождения между тропическим и календарным годом. Тропический год – это отрезок времени, за который Солнце завершает один цикл смены времен года, а календарный – это период, который начинается в день Нового года по данной календарной системе и заканчивается за день до следующего Нового года. Григорианский календарь эту ситуацию исправил, но дата, по мнению ученых, все же будет смещаться на один день каждые 3 тыс. лет.
Принято считать, что астрономическая зима начинается именно в день зимнего солнцестояния.
Сегодня отмечается Всемирный день баскетбола, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 2023 году.
Дата праздника не случайна. Именно в этот день в 1891 году в зале учебного центра Христианской молодежной ассоциации в Спрингфилде (штат Массачусетс, США) состоялся первый в истории баскетбольный матч. Игру придумал, чтобы увеличить физические нагрузки для студентов в зимнее время, учитель физкультуры Джеймс Нейсмит (1861-1939). На одном из занятий он попросил принести две коробки для отработки бросков мяча, но их не оказалось, и тогда Нейсмит решил использовать корзины из-под персиков, прикрепив их к перилам балкона спортивного зала на высоте 3,05 м. Позднее Нейсмит опубликовал правила игры, состоявшие из 13 пунктов (некоторые из них действуют и сейчас).
Кстати, ведения мяча тогда не было. Игроки просто перебрасывали мяч друг другу, стоя на месте и стараясь закинуть его руками в корзину.
Вскоре, чтобы не останавливать игру, убрали дно корзин. В 1893 году корзины заменили железными кольцами с сеткой. В 1894 году были изданы первые официальные правила баскетбола. Затем провели первые официальные соревнования по баскетболу. В 1897 году состав баскетбольных команд ограничили 5 игроками.
Игра становилась популярной, и в 1898 году была создана первая профессиональная Национальная Баскетбольная Лига (NBL), а в баскетбол начали играть и в Европе.
21 декабря отмечается Всемирный день медитации, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 2024 году.
Медитация – одна из древних практик, заключающаяся в осознанном сосредоточении внимания человека на настоящем моменте. Принято считать, что это помогает достичь состояния ясности ума, эмоционального спокойствия и физического расслабления.
Как показывают исследования, медитация была известна за 5 тыс. лет до н. э.
Православная церковь чтит сегодня память святой Анфисы Римской, прозванной на Руси Анфисой Рукодельницей. В этот день девушки пряли, ткали, шили, вышивали. И делать это было принято в одиночестве.
Именины отмечают Анфиса, Виктория, Кирилл, Сергей.