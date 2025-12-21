Образование

В Туле начали принимать заявления на ЕГЭ-2026

  • 11:39 21 декабря 2025
post-img

Фото: Елена Кузнецова

В Центре непрерывного повышения профмастерства педагогов Тулы стартовал приём заявлений на сдачу единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2026 году.

Подать документы могут выпускники прошлых лет и учащиеся колледжей и техникумов (СПО). Заявления принимаются до 1 февраля 2025 года.

Для подачи необходимо лично прийти по адресу: ул. Дзержинского/Советская, д. 15-17/73, кабинет 13. При себе нужно иметь оригиналы и копии паспорта, СНИЛСа, аттестата о среднем образовании, справку из колледжа для студентов СПО.

Все вопросы можно уточнить по телефонам: (4872) 30-48-35 или (4872) 52-45-90.

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

