Образование
В Туле начали принимать заявления на ЕГЭ-2026
- 11:39 21 декабря 2025
В Центре непрерывного повышения профмастерства педагогов Тулы стартовал приём заявлений на сдачу единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2026 году.
Подать документы могут выпускники прошлых лет и учащиеся колледжей и техникумов (СПО). Заявления принимаются до 1 февраля 2025 года.
Для подачи необходимо лично прийти по адресу: ул. Дзержинского/Советская, д. 15-17/73, кабинет 13. При себе нужно иметь оригиналы и копии паспорта, СНИЛСа, аттестата о среднем образовании, справку из колледжа для студентов СПО.
Все вопросы можно уточнить по телефонам: (4872) 30-48-35 или (4872) 52-45-90.
Другие новости
Образование
В тульских школах подвели первые итоги эксперимента по оценкам за поведение12:42 24 декабря 2025
Образование