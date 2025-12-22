Жителя Узловой осудили на принудительные работы за использование хакерской программы
- 10:12 22 декабря 2025
В Тульской области вынесли приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя, который использовал специальные вредоносные программы для получения доступа к чужим данным.
Как установило следствие, в конце февраля — начале марта 2021 года мужчина установил себе программу, которая снимала все защиты с чужих компьютеров. Таким образом, он получил доступ к электронным почтовым ящикам и аккаунтам в игровых сервисах различных пользователей интернета.
Действия мужчины пресекли сотрудники УФСБ Тульской области.
Суд, учитывая позицию прокурора, назначил виновному наказание в виде 1 года 9 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также в качестве орудия преступления конфискованы жесткие диски.
Приговор пока не вступил в законную силу.