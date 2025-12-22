Криминал

Жителя Узловой осудили на принудительные работы за использование хакерской программы

  • 10:12 22 декабря 2025
post-img

фото: Сергей Киреев

В Тульской области вынесли приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя, который использовал специальные вредоносные программы для получения доступа к чужим данным.

Как установило следствие, в конце февраля — начале марта 2021 года мужчина установил себе программу, которая снимала все защиты с чужих компьютеров. Таким образом, он получил доступ к электронным почтовым ящикам и аккаунтам в игровых сервисах различных пользователей интернета.

Действия мужчины пресекли сотрудники УФСБ Тульской области. 

Суд, учитывая позицию прокурора, назначил виновному наказание в виде 1 года 9 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также в качестве орудия преступления конфискованы жесткие диски.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Другие новости

post
Криминал

Туляк приговорён к 7 годам колонии за убийство жителя Саратовской области

12:50 24 декабря 2025
post
Криминал

Из Тулы в Брянск за метадоном: полиция задержала любителей заработать на наркотиках

13:59 18 декабря 2025
post
Криминал

Пришли в гости и обворовали: в Тульской области осудили парочку, оставившую мужчину без ТВ

13:32 18 декабря 2025
post
Криминал

По Тульской области ехала машина с иностранцами, которые везли сотни свертков с наркотиками

12:53 18 декабря 2025

Лента новостей

На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные

16:10

Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами

15:50

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10

Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы

14:46

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15

Социальные Сети

Рубрики

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

Рубрики

Страницы

Сетевое издание «ti71». Реестровая запись ЭЛ №ФС77-80498. Сетевое издание зарегистрировано 1 марта 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Главный редактор: Крымова Полина Игоревна. Все права на материалы, опубликованные на сайте ti71.ru, принадлежат ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя. Электронный адрес: ti71@tularegion.org