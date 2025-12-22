Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев анонсировал насыщенную рабочую неделю
- 09:38 22 декабря 2025
В преддверии Нового года рабочий график губернатора Тульской области Дмитрия Миляева остается плотным и включает как традиционные мероприятия, так и новые форматы работы.
На этой неделе глава региона даст старт циклу из четырех открытых встреч со старостами и представителями органов территориального общественного самоуправления. Первая такая встреча запланирована в ближайшие дни. Этот формат направлен на прямой диалог с активными жителями для решения локальных вопросов на местах.
В рамках недели губернатор планирует посетить новый детский сад в Туле, который откроет свои двери для воспитанников уже в январе 2026 года. Также Дмитрий Миляев поздравит с наступающими праздниками детей в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних и лично примет участие в торжествах в честь Дня спасателя, где поблагодарит сотрудников МЧС за их труд.
Важным событием станет участие губернатора в заседании Государственного Совета РФ в Москве, посвященном подготовке кадров для экономики страны. Также в графике значатся традиционное оперативное совещание с правительством региона, «Инвестиционный час» и личный прием граждан.
Не останется без внимания и спортивная жизнь региона. Губернатор призвал туляков поддержать местные команды на домашних матчах:
24 декабря хоккейный АКМ сыграет с командой «Тамбов» в Ледовом дворце.
26 декабря АКМ встретится с «Ростовом» там же, а женская баскетбольная «Тулица» сразится с «Локомотивом» в «Тула-арене». Начало всех игр в 19:00.
Таким образом, последняя полноценная рабочая неделя года будет посвящена подведению итогов, решению текущих задач и подготовке к новым проектам 2026 года.