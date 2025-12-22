Политика

Официальная публикация от Тульской областной избирательной комиссии

  • 14:10 22 декабря 2025
post-img

Избирательная комиссия Тульской области публикует постановления о формировании территориальных избирательных комиссий Тульской области и назначении председателей территориальных избирательных комиссий Тульской области.

https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-41_plavsk_predsedatel.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-47_sekino_predsedatel.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-40_odoev_predsedatel.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-42_suvorov_predsedatel.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-43_teploe_predsedatel.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-44_uzlovaa_predsedatel.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-45_centralnyj_predsedatel.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-46_cern_predsedatel.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-48_asnogorsk_predsedatel.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-5_bogorodick.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-6_venev.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-7_volovo.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-8_efremov.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-9_zaoksk.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-39_novomoskovsk_predsedatel.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-33_zarecenskij_predsedatel.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-38_leninskij_predsedatel.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-37_kurkino_predsedatel.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-36_kireevsk_predsedatel.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-35_kimovsk_predsedatel.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-34_kamenka_predsedatel.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-25_asnogorsk.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-32_zaoksk_predsedatel.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-31_efremov_predsedatel.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-30_volovo_predsedatel.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-29_venev_predsedatel.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-28_bogorodick_predsedatel.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-27_belev_predsedatel.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-4_belev.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-3_aleksin.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-10_zarecenskij.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-11_kamenka.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-24_sekino.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-23_cern.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-22_centralnyj.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-21_uzlovaa.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-20_teploe.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-19_suvorov.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-18_plavsk.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-17_odoev.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-16_novomoskovskij.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-15_leninskij.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-14_kurkino.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-13_kireevsk.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst_131-12_kimovsk.doc
https://ti71.ru/picture/odnodnevka/odnodnevka1/izbirkom/pst__131-26_aleksin_predsedatel.doc

Другие новости

post
Политика

Опыт Тульской области по трудоустройству участников СВО отметили на заседании Госсовета РФ

08:20 26 декабря 2025
post
Политика

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев анонсировал насыщенную рабочую неделю

09:38 22 декабря 2025
post
Политика

Андрей Дубровский: Президент подчеркнул вопросы, актуальные для России

20:57 19 декабря 2025
post
Политика

Избирком Тульской области утвердил план на 2026 год и начал проверки партий

14:19 19 декабря 2025

Лента новостей

На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные

16:10

Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами

15:50

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10

Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы

14:46

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15

Социальные Сети

Рубрики

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

Рубрики

Страницы

Сетевое издание «ti71». Реестровая запись ЭЛ №ФС77-80498. Сетевое издание зарегистрировано 1 марта 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Главный редактор: Крымова Полина Игоревна. Все права на материалы, опубликованные на сайте ti71.ru, принадлежат ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя. Электронный адрес: ti71@tularegion.org