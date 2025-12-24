Образование
Минпросвещения введет профильное испытание для абитуриентов педвузов
- 09:44 24 декабря 2025
Министерство просвещения России планирует с 2027 года ввести профильное вступительное испытание для абитуриентов педагогических вузов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передаёт ТАСС.
По словам министра, это нововведение поможет готовить мотивированных учителей и повысит качество естественно-научного образования. Он подчеркнул, что педагогические направления остаются одними из самых популярных среди поступающих, так как молодые люди осознают востребованность качественного, практико-ориентированного образования на рынке труда.
