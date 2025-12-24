ПВО отразила атаку 12 БПЛА над Тульской областью: есть повреждения в жилом секторе
- 09:50 24 декабря 2025
Подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации в ходе отражения воздушной атаки уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов.
В результате падения обломков одного из сбитых беспилотников в одном из населённых пунктов Большой Тулы повреждены фасад и остекление частного жилого дома. По предварительной информации, жертв и пострадавших среди жильцов нет.
Кроме того, в ходе инцидента на территории одного из промышленных предприятий региона возникло возгорание, которое удалось быстро локализовать. Угрозы распространения пожара нет, пострадавшие отсутствуют.
На месте происшествия работают оперативные службы.
В регионе все еще сохраняется опасность атаки БПЛА. Напомним, она была объявлена губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым вчера, 23 декабря, в 22:05.