Происшествия

ПВО отразила атаку 12 БПЛА над Тульской областью: есть повреждения в жилом секторе

  • 09:50 24 декабря 2025
post-img

Фото: Геннадий Поляков

Подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации в ходе отражения воздушной атаки уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов.

В результате падения обломков одного из сбитых беспилотников в одном из населённых пунктов Большой Тулы повреждены фасад и остекление частного жилого дома. По предварительной информации, жертв и пострадавших среди жильцов нет. 

Кроме того, в ходе инцидента на территории одного из промышленных предприятий региона возникло возгорание, которое удалось быстро локализовать. Угрозы распространения пожара нет, пострадавшие отсутствуют.

На месте происшествия работают оперативные службы. 

В регионе все еще сохраняется опасность атаки БПЛА. Напомним, она была объявлена губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым вчера, 23 декабря, в 22:05.

Другие новости

post
Происшествия

За прошедшие сутки в Тульской области спасатели выезжали на 11 ДТП

12:17 27 декабря 2025
post
Происшествия

Пять человек эвакуированы при пожаре в многоэтажке в Ефремове

13:35 26 декабря 2025
post
Происшествия

За сутки в Тульской области спасатели ликвидировали шесть пожаров

11:03 26 декабря 2025
post
Происшествия

Пожар на заводе в Щёкино полностью потушили

22:38 25 декабря 2025

Лента новостей

На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные

16:10

Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами

15:50

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10

Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы

14:46

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15

Социальные Сети

Рубрики

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

Рубрики

Страницы

Сетевое издание «ti71». Реестровая запись ЭЛ №ФС77-80498. Сетевое издание зарегистрировано 1 марта 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Главный редактор: Крымова Полина Игоревна. Все права на материалы, опубликованные на сайте ti71.ru, принадлежат ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя. Электронный адрес: ti71@tularegion.org