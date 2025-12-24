В тульских школах подвели первые итоги эксперимента по оценкам за поведение
- 12:42 24 декабря 2025
Министр образования Тульской области Оксана Осташко представила предварительные результаты пилотного проекта по введению оценок за поведение. Доклад прозвучал на Всероссийском совещании в Мастерской управления «Сенеж», в рамках блока «Суверенная система образования». Об этом сообщает «Первый Тульский».
Напомним, с 1 сентября 2025 года эксперимент стартовал в 10 школах из шести муниципалитетов региона, охватив около 4000 учащихся из 175 классов. В проекте тестируются три разные шкалы оценивания: двухбалльная, трёхбалльная и пятибалльная. Итоговая оценка по поведению, наряду с учебными, выставляется в электронный журнал раз в четверть во вкладке «Внеурочная деятельность».
Главный промежуточный вывод, по словам Осташко, заключается в том, что лишь 0,28% школьников получили низкие оценки по поведению за первую четверть. Министр отметила, что нововведение вызвало серьёзное отношение как у самих учеников, так и у их родителей, от которых поступала активная обратная связь.