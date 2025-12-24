На встрече с замминистра экологии РФ Тульская область представила новые мощности по переработке отходов
В Москве, в Представительстве Тульской области, прошла ключевая рабочая встреча по экологической политике региона. Губернатор Дмитрий Миляев обсудил с заместителем Министра природных ресурсов и экологии РФ Денисом Буцаевым и руководством компании «Хартия» развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».
Губернатор Миляев доложил о значительных результатах, достигнутых в регионе. Благодаря федеральной поддержке и работе региональных операторов в Туле, Дубенском и Узловском районах были построены и запущены три новых современных объекта. Созданная инфраструктура уже сегодня позволяет сортировать 100% образующихся в области отходов.
Особое внимание на встрече было уделено новому комплексу компании «Хартия» мощностью 480 тыс. тонн в год, где применяется технология глубокой переработки на основе современных научных разработок. Участники обсудили перспективы его дальнейшей работы, направленной на увеличение доли полезной утилизации.
Дмитрий Миляев подчеркнул, что формирование современной индустрии обращения с ТКО остается одним из приоритетов для региона. Для контроля качества услуг в области действует интерактивный сервис, позволяющий жителям в онлайн-режиме отслеживать вывоз отходов, а также единый диспетчерский контакт-центр региональных операторов.