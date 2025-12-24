Илья Беспалов взял на личный контроль ликвидацию аварии на Хворостухина
- 16:00 24 декабря 2025
Глава администрации Тулы Илья Беспалов взял на личный контроль ликвидацию последствий серьезной коммунальной аварии на улице Хворостухина. Об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
На месте происхождения, где произошел прорыв трубы, работают специалисты «Тулагорводоканала». Для жителей нескольких домов, оставшихся без водоснабжения, организован подвоз воды.
Авария привела к провалу асфальта, в связи с чем до полуночи 26 декабря движение транспорта на аварийном участке ограничено. Автобусный маршрут № 29 временно изменен: он будет следовать по улице Хворостухина с проездом через улицы Бондаренко и Майскую.
«Вопрос держу на личном контроле. Организована очистка проезжей части от наледи и посыпка противогололедными материалами. Восстановление дорожного покрытия будет выполнено ресурсоснабжающей организацией», — написал глава города.
Он также пообещал держать горожан в курсе развития ситуации по устранению аварии.
