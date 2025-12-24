Происшествия

Илья Беспалов взял на личный контроль ликвидацию аварии на Хворостухина

  • 16:00 24 декабря 2025
post-img

Фото: Елена Кузнецова

Глава администрации Тулы Илья Беспалов взял на личный контроль ликвидацию последствий серьезной коммунальной аварии на улице Хворостухина. Об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

На месте происхождения, где произошел прорыв трубы, работают специалисты «Тулагорводоканала». Для жителей нескольких домов, оставшихся без водоснабжения, организован подвоз воды.

Авария привела к провалу асфальта, в связи с чем до полуночи 26 декабря движение транспорта на аварийном участке ограничено. Автобусный маршрут № 29 временно изменен: он будет следовать по улице Хворостухина с проездом через улицы Бондаренко и Майскую.

«Вопрос держу на личном контроле. Организована очистка проезжей части от наледи и посыпка противогололедными материалами. Восстановление дорожного покрытия будет выполнено ресурсоснабжающей организацией», — написал глава города.

Он также пообещал держать горожан в курсе развития ситуации по устранению аварии.

На пересечении улиц Хворостухина и Бондаренко в Туле произошел прорыв трубы.

aZ3wWkKfAgF-6IIjugwhlpG5OWvej2TrpQ7PEL1n0D-WXVENZAUjmjLIkJGgapVX4_rRArkaMqI0wcOTFcoUoHKX

Другие новости

post
Происшествия

За прошедшие сутки в Тульской области спасатели выезжали на 11 ДТП

12:17 27 декабря 2025
post
Происшествия

Пять человек эвакуированы при пожаре в многоэтажке в Ефремове

13:35 26 декабря 2025
post
Происшествия

За сутки в Тульской области спасатели ликвидировали шесть пожаров

11:03 26 декабря 2025
post
Происшествия

Пожар на заводе в Щёкино полностью потушили

22:38 25 декабря 2025

Лента новостей

На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные

16:10

Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами

15:50

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10

Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы

14:46

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15

Социальные Сети

Рубрики

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

Рубрики

Страницы

Сетевое издание «ti71». Реестровая запись ЭЛ №ФС77-80498. Сетевое издание зарегистрировано 1 марта 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Главный редактор: Крымова Полина Игоревна. Все права на материалы, опубликованные на сайте ti71.ru, принадлежат ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя. Электронный адрес: ti71@tularegion.org