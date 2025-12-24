Экология

Тульский эколог Вадим Баранов вошёл в федеральный Общественный совет при Росводресурсах

  • 16:40 24 декабря 2025
post-img

Фото: ТРОО «Экологическая защита»

Председатель комиссии по экологии и сельскому хозяйству Общественной палаты Тульской области Вадим Баранов вошел в состав Общественного совета при Федеральном агентстве водных ресурсов (Росводресурсы) РФ. Формирование обновленного состава совета прошло на конкурсной основе по инициативе Общественной палаты России. Об этом сообщает «Молодой коммунар».

Как отметил Баранов, это назначение открывает новые возможности для защиты водных ресурсов на федеральном уровне. «Для меня ключевыми задачами будут общественный контроль за качеством водоподготовки и сбросов, а также участие в разработке нормативов, которые реально улучшат состояние наших рек и водоемов», — заявил он.

Заседание по формированию совета прошло под руководством заместителя секретаря ОП РФ Владислава Гриба при участии заместителя руководителя Росводресурсов Татьяны Боковой. Председателем совета был единогласно переизбран научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, а одним из его заместителей — Станислав Королев.

Основная цель деятельности Общественного совета — осуществление контроля за работой федерального ведомства. В его задачи входит рассмотрение значимых нормативных актов, мониторинг госуслуг, оценка эффективности закупок и антикоррупционной деятельности, а также анализ планов и отчетов Росводресурсов.

