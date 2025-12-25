В мессенджере Max запущены региональные боты с государственными сервисами
- 10:12 25 декабря 2025
В Max начали работу два бота, которые расширяют доступ жителей Тульской области к государственным и социально значимым сервисам в интерфейсе мессенджера.
Первый из них — бот приложения «Арсенал услуг». Он объединяет ключевые региональные цифровые сервисы. Через бот доступны:
• Доктор71
для вызова врача на дом, записи в учреждения и на телемедицинские консультации.
• Открытый регион
для сообщений о городских и коммунальных вопросах с возможностью отслеживать статус и ход их исполнения через сервис «Решить проблему».
• Отслеживание результатов экзаменов для проверки ЕГЭ и ОГЭ.
Также в MAX запущен бот-навигатор Wi-Fi и укрытий Тульской области. Он помогает:
Найти точку бесплатного Wi-Fi
• одну ближайшую;
• несколько точек рядом;
• оставить обращение.
Найти укрытие
• одно ближайшее;
• несколько укрытий вокруг;
• оставить обращение.
Дополнительно доступна функция определения управляющей компании, обслуживающей дом.
Max внесен в «белый список» и продолжает работать при временных ограничениях мобильного интернета. Это обеспечивает постоянный доступ к наиболее востребованным государственным и социально значимым сервисам.