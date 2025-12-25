Цифровизация

В мессенджере Max запущены региональные боты с государственными сервисами

  • 10:12 25 декабря 2025
post-img

Фото: ИА "Регион 71"

В Max начали работу два бота, которые расширяют доступ жителей Тульской области к государственным и социально значимым сервисам в интерфейсе мессенджера.

Первый из них — бот приложения «Арсенал услуг». Он объединяет ключевые региональные цифровые сервисы. Через бот доступны:

• Доктор71

для вызова врача на дом, записи в учреждения и на телемедицинские консультации.

• Открытый регион

для сообщений о городских и коммунальных вопросах с возможностью отслеживать статус и ход их исполнения через сервис «Решить проблему».

• Отслеживание результатов экзаменов для проверки ЕГЭ и ОГЭ.

Также в MAX запущен бот-навигатор Wi-Fi и укрытий Тульской области. Он помогает:

Найти точку бесплатного Wi-Fi

• одну ближайшую;

• несколько точек рядом;

• оставить обращение.

Найти укрытие

• одно ближайшее;

• несколько укрытий вокруг;

• оставить обращение.

Дополнительно доступна функция определения управляющей компании, обслуживающей дом.

Max внесен в «белый список» и продолжает работать при временных ограничениях мобильного интернета. Это обеспечивает постоянный доступ к наиболее востребованным государственным и социально значимым сервисам.

Новости Тулы и области - последние события сегодня
