Туризм

В Тульской области началась подготовка к фестивалю «Дикая Мята» – 2026

  • 10:42 26 декабря 2025
post-img

Фото: правительство Тульской области

Под руководством заместителя губернатора Тульской области Ярослава Ракова прошло рабочее совещание по организации международного музыкального фестиваля «Дикая Мята», который состоится в 2026 году.

Как отметил Раков, фестиваль, получивший национальную туристическую премию Russian Traveler Awards 2025, является одним из ключевых проектов для повышения туристической привлекательности региона. Подготовка ведётся по поручению губернатора Дмитрия Миляева.

«Арт-кэм был создан при поддержке нацпроекта Туризм и гостеприимство и продолжает развивать инфраструктуру. С увеличением числа мероприятий и гостей особое внимание необходимо уделять комплексной безопасности», — подчеркнул заместитель губернатора.

Для обеспечения порядка и безопасности во время фестиваля будут задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, частных охранных организаций и волонтёры.

Генеральный директор фестиваля Андрей Клюкин представил концепцию и особенности предстоящего сезона. Участники совещания обсудили организационные вопросы и наметили план дальнейшей подготовки к мероприятию.

Напомним, в этом году на площадке фестиваля прошёл Первый Всероссийский туристский семейный фестиваль «Больше, чем путешествие». 
 
 

Другие новости

post
Туризм

Тематический поезд в московском метро приглашает пассажиров в Тулу на новогодние праздники

11:52 27 декабря 2025
post
Туризм

Туляки смогут летать в Иорданию прямыми рейсами

16:30 16 декабря 2025
post
Туризм

Тульская область завоевала гран-при всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства»

21:37 14 декабря 2025
post
Туризм

Эксперты АСИ оценивают турмаршрут по Тульской области для гостей из Китая

12:59 14 декабря 2025

Лента новостей

На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные

16:10

Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами

15:50

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10

Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы

14:46

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15

Социальные Сети

Рубрики

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

Рубрики

Страницы

Сетевое издание «ti71». Реестровая запись ЭЛ №ФС77-80498. Сетевое издание зарегистрировано 1 марта 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Главный редактор: Крымова Полина Игоревна. Все права на материалы, опубликованные на сайте ti71.ru, принадлежат ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя. Электронный адрес: ti71@tularegion.org