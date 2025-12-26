В Тульской области началась подготовка к фестивалю «Дикая Мята» – 2026
- 10:42 26 декабря 2025
Под руководством заместителя губернатора Тульской области Ярослава Ракова прошло рабочее совещание по организации международного музыкального фестиваля «Дикая Мята», который состоится в 2026 году.
Как отметил Раков, фестиваль, получивший национальную туристическую премию Russian Traveler Awards 2025, является одним из ключевых проектов для повышения туристической привлекательности региона. Подготовка ведётся по поручению губернатора Дмитрия Миляева.
«Арт-кэм был создан при поддержке нацпроекта Туризм и гостеприимство и продолжает развивать инфраструктуру. С увеличением числа мероприятий и гостей особое внимание необходимо уделять комплексной безопасности», — подчеркнул заместитель губернатора.
Для обеспечения порядка и безопасности во время фестиваля будут задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, частных охранных организаций и волонтёры.
Генеральный директор фестиваля Андрей Клюкин представил концепцию и особенности предстоящего сезона. Участники совещания обсудили организационные вопросы и наметили план дальнейшей подготовки к мероприятию.
Напомним, в этом году на площадке фестиваля прошёл Первый Всероссийский туристский семейный фестиваль «Больше, чем путешествие».