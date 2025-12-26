Тульская область укрепила статус промышленного лидера в 2025 году
- 09:24 26 декабря 2025
Тульская область по итогам 2025 года подтвердила статус одного из ведущих промышленных регионов страны, войдя в число лидеров Центрального федерального округа и России по темпам роста производства.
Доля промышленности в валовом региональном продукте приближается к 50%.
Основным драйвером развития остаётся оборонно-промышленный комплекс, на который приходится около трети всего промышленного производства региона. Также устойчивый рост демонстрируют гражданское машиностроение и химическая промышленность.
В рамках технологической стратегии в регионе создаётся Инновационный научно-технологический центр «Композитная долина». Проект реализуется в соответствии с задачами национального проекта «Новые материалы и химия». На сегодняшний день к работе центра уже присоединились 31 организация, специализирующаяся в области новых материалов и химических технологий.
Центр задуман как уникальная платформа для разработки и внедрения современных композитных решений для авиастроения, энергетики, строительства и медицины, объединяющая научное сообщество, инженеров и промышленные предприятия.