Общество

Тульский охранный союз подвел итоги года и обсудил новые вызовы отрасли

  • 11:14 26 декабря 2025
post-img

Фото: ТОР «ТОС»

На итоговом совещании с участием министра безопасности региона наградили лучших сотрудников, обсудили помощь СВО и подготовку к изменениям в законодательстве.

В Тульском охранном союзе (ТОР «ТОС») состоялось итоговое годовое совещание. В мероприятии принял участие министр по региональной безопасности Тульской области Анатолий Максиков, который отметил значимую роль частных охранных предприятий в защите социальных и стратегических объектов региона и вручил благодарственные письма отличившимся сотрудникам.

Ключевыми темами встречи стали безопасность образовательных учреждений, социальная ответственность бизнеса и кадровые вопросы. Президент союза Сергей Галкин акцентировал внимание на повышенные требования охраны образовательных организаций и объектов с массовым пребыванием людей. Вице-президент Никита Чусов подчеркнул необходимость неукоснительного поддержания стандартов безопасности и высокой ответственности охранных компаний.

Особое внимание было уделено итогам гуманитарной миссии. Члены союза и волонтеры собрали и передали в зону СВО крупную партию помощи, включающую автомобили, генераторы, средства связи, экипировку и стройматериалы.

Еще одним важным направлением работы стало содействие в трудоустройстве демобилизованных военнослужащих. Подписано соглашение между фондом «Защитники Отечества» и охранным холдингом «Прайд», в рамках взаимодействия Тульского охранного союза с центром «Герой 71» уже трудоустроен первый специалист, 14 человек находятся в кадровом резерве.

Участники совещания также обсудили подготовку отрасли к вступлению в силу в 2026 году нового федерального закона о частной охранной деятельности. ТОС будет консультировать компании по новым правовым нормам.

По итогам встречи члены союза подтвердили намерение развивать взаимодействие с властью и общественными организациями, а также продолжать работу над повышением профессиональных стандартов в охранной сфере Тульской области.

