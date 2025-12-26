«Октава» превратит новогодние каникулы в марафон впечатлений: от Азии и видеоигр до книг и забега
Кластер «Октава» в Туле представил насыщенную программу на новогодние каникулы. Со 2 по 10 января 2026 года пространство превратится в площадку для отдыха всей семьёй с ежедневными активностями — от йоги и кинопоказов до фестиваля азиатской культуры и книжного свопа.
«Мы хотим, чтобы новогодние каникулы в «Октаве» стали временем впечатлений и простых радостей», — отметил генеральный директор кластера Дмитрий Барсенков, подчеркнув, что атмосферу праздника создают при поддержке учредителя Михаила Шелкова. Оформление пространства будет выдержано в стилистике Восточной Азии, отсылая к фестивалю «Аой-Мацури».
Ежедневно гостей ждут экскурсии, каток, зона настольных и видеоигр, а также вечерние кинопоказы. Программа построена по тематике дней:
2 января — день перезагрузки с йогой и дыхательными практиками.
3 января — День Высшей технической школы с настольными ролевыми играми.
5 января — День Музея станка с воркшопами по индустриальному наследию.
6 января — книжный своп и квартирник с участием музыкантов.
8 января — фестиваль культур Японии, Китая и Кореи с мастер-классами и выступлениями.
10 января — программа завершится новогодним забегом по кварталу и лекцией о беге.
Все события объединены целью показать «Октаву» как живую экосистему креативных индустрий.
Вход на мероприятия свободный, необходима предварительная регистрация на сайте кластера.
