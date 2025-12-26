Афиша

«Октава» превратит новогодние каникулы в марафон впечатлений: от Азии и видеоигр до книг и забега

  • 12:25 26 декабря 2025
post-img

Фото: Кластер «Октава»

Кластер «Октава» в Туле представил насыщенную программу на новогодние каникулы. Со 2 по 10 января 2026 года пространство превратится в площадку для отдыха всей семьёй с ежедневными активностями — от йоги и кинопоказов до фестиваля азиатской культуры и книжного свопа.

«Мы хотим, чтобы новогодние каникулы в «Октаве» стали временем впечатлений и простых радостей», — отметил генеральный директор кластера Дмитрий Барсенков, подчеркнув, что атмосферу праздника создают при поддержке учредителя Михаила Шелкова. Оформление пространства будет выдержано в стилистике Восточной Азии, отсылая к фестивалю «Аой-Мацури».

Ежедневно гостей ждут экскурсии, каток, зона настольных и видеоигр, а также вечерние кинопоказы. Программа построена по тематике дней:

2 января — день перезагрузки с йогой и дыхательными практиками.

3 января — День Высшей технической школы с настольными ролевыми играми.

5 января — День Музея станка с воркшопами по индустриальному наследию.

6 января — книжный своп и квартирник с участием музыкантов.

8 января — фестиваль культур Японии, Китая и Кореи с мастер-классами и выступлениями.

10 января — программа завершится новогодним забегом по кварталу и лекцией о беге.

Все события объединены целью показать «Октаву» как живую экосистему креативных индустрий.

Вход на мероприятия свободный, необходима предварительная регистрация на сайте кластера.

https://oktavaklaster.ru/news/2025/12/4/novogodnie-kanikulyi-v-oktave/ 

12+

Другие новости

post
Афиша

Новогодняя афиша Тулы: главные праздничные события с 19 декабря по 10 января

11:15 18 декабря 2025
post
Афиша

В кластере «Октава» пройдет фестиваль о трансформации библиотек «Гутенберг отдыхает!»

13:55 01 декабря 2025
post
Афиша

Звезды «Музыкальной сборной России» выступят в Туле

15:45 10 ноября 2025
post
Афиша

В Туле пройдет VIII Международный конкурс хоровых дирижёров им. И. А. Михайловского

16:30 05 ноября 2025

Лента новостей

На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные

16:10

Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами

15:50

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10

Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы

14:46

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15

Социальные Сети

Рубрики

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

Рубрики

Страницы

Сетевое издание «ti71». Реестровая запись ЭЛ №ФС77-80498. Сетевое издание зарегистрировано 1 марта 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Главный редактор: Крымова Полина Игоревна. Все права на материалы, опубликованные на сайте ti71.ru, принадлежат ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя. Электронный адрес: ti71@tularegion.org