В Туле открылся детский сад с бассейном для 240 детей
- 13:30 26 декабря 2025
В Туле на Калужском шоссе начал работу новый современный детский сад, рассчитанный на 240 мест. Уже зачислены 88 детей, которые 29 декабря станут участниками первого новогоднего праздника в учреждении с хороводом у елки, Дедом Морозом и подарками.
Особенностью этого сада, одного из всего двух в городе, является собственный бассейн. Также в нем оборудована естественнонаучная лаборатория с большим аквариумом и зоной для изучения растений и насекомых, что позволит детям с ранних лет познавать окружающий мир.
Губернатор Дмитрий Миляев, осмотрев объект, подчеркнул, что новые образовательные учреждения кардинально отличаются от прежних. «В новых учреждениях образования есть бассейны, оснащенные современным оборудованием спортивные и актовые залы, комнаты психолога, трудового воспитания, развивающие кружки и студии», — отметил глава региона.
При этом губернатор добавил, что параллельно с созданием новых объектов ведется масштабная работа по приведению в порядок уже существующих. В 2025 году в области капитально отремонтировано 22 учреждения образования, включая школу на Красном Перекопе, которая не обновлялась 90 лет. Эта работа, по словам Миляева, будет продолжена и в следующем году.