Образование

В Туле открылся детский сад с бассейном для 240 детей

  • 13:30 26 декабря 2025
post-img

Фото: Нелли Чуканова

В Туле на Калужском шоссе начал работу новый современный детский сад, рассчитанный на 240 мест. Уже зачислены 88 детей, которые 29 декабря станут участниками первого новогоднего праздника в учреждении с хороводом у елки, Дедом Морозом и подарками.

Особенностью этого сада, одного из всего двух в городе, является собственный бассейн. Также в нем оборудована естественнонаучная лаборатория с большим аквариумом и зоной для изучения растений и насекомых, что позволит детям с ранних лет познавать окружающий мир.

Губернатор Дмитрий Миляев, осмотрев объект, подчеркнул, что новые образовательные учреждения кардинально отличаются от прежних. «В новых учреждениях образования есть бассейны, оснащенные современным оборудованием спортивные и актовые залы, комнаты психолога, трудового воспитания, развивающие кружки и студии», — отметил глава региона.

При этом губернатор добавил, что параллельно с созданием новых объектов ведется масштабная работа по приведению в порядок уже существующих. В 2025 году в области капитально отремонтировано 22 учреждения образования, включая школу на Красном Перекопе, которая не обновлялась 90 лет. Эта работа, по словам Миляева, будет продолжена и в следующем году.
9aevnsnxwctjepkgeykgpqaruqyue0hoxg668bjvcp70ogkymbcnwqjllvrbriio2tfhnvro64iuh5omnpc3pgfw

Другие новости

post
Образование

В тульских школах подвели первые итоги эксперимента по оценкам за поведение

12:42 24 декабря 2025
post
Образование

Минпросвещения введет профильное испытание для абитуриентов педвузов

09:44 24 декабря 2025
post
Образование

В Туле начали принимать заявления на ЕГЭ-2026

11:39 21 декабря 2025
post
Образование

Благодарность Президента РФ объявлена коллективу Тульского сельхозколледжа им. И. С. Ефанова

14:00 19 декабря 2025

Лента новостей

На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные

16:10

Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами

15:50

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10

Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы

14:46

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15

Социальные Сети

Рубрики

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

Рубрики

Страницы

Сетевое издание «ti71». Реестровая запись ЭЛ №ФС77-80498. Сетевое издание зарегистрировано 1 марта 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Главный редактор: Крымова Полина Игоревна. Все права на материалы, опубликованные на сайте ti71.ru, принадлежат ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя. Электронный адрес: ti71@tularegion.org