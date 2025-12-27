Тематический поезд в московском метро приглашает пассажиров в Тулу на новогодние праздники
В рамках продвижения туристического потенциала Тульской области в Московском метрополитене прошла праздничная акция: пассажирам на станции «Курская» и в специальном тематическом поезде, оформленном в тульском стиле, Дедушка Мороз и Снегурочка предложили поучаствовать в викторине о достопримечательностях региона, вручили гастрономические сувениры и пригласили посетить Тулу в праздничные дни.
Акция организована при поддержке Правительства Москвы и Московского метрополитена в рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство». Тематический поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до апреля 2026 года.
В самой Тульской области на новогодние каникулы подготовлена обширная программа. Среди ключевых событий — креативная ярмарка «Натворили под Новый год» в кластере «Октава» (27 декабря), модный показ шуб «По эпохам» в пространстве «Искра» (5 января) и фотосессии с собачьей упряжкой на Казанской набережной (7 января). Гости смогут получить «Паспорт туриста», собирать уникальные штампы, участвовать в викторинах и традиционных акциях «Новогодняя почта» и «Тайный Дед Мороз».
«Проведение тематических мероприятий позволяет привлечь дополнительное внимание к возможностям отдыха в регионе. По поручению губернатора Дмитрия Миляева мы внедряем новые форматы и игровые механики для вовлечения туристов», — отметила заместитель министра культуры и туризма Тульской области Елена Мартынова.
Она также выразила благодарность Правительству Москвы и метрополитену за поддержку в продвижении туристического потенциала региона.