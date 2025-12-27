Медсестра из Новомосковска оказала экстренную помощь пассажирке на борту самолёта
- 13:12 27 декабря 2025
Медсестра Новомосковской городской больницы Равза Ткачёва оказала экстренную медицинскую помощь пассажирке во время авиарейса в начале декабря.
Инцидент произошёл за 40 минут до посадки, когда одна из женщин почувствовала сильное недомогание и предобморочное состояние.
Опытная медработница, имеющая более 40 лет стажа, мгновенно отреагировала на запрос бортпроводников и провела все необходимые мероприятия. Благодаря её действиям состояние пассажирки стабилизировалось, и она пришла в себя до приземления.
После посадки родственники пострадавшей лично поблагодарили Равзу Ткачёву за оперативную помощь. Официальную благодарность медику также направила авиакомпания, отметив профессионализм и отзывчивость.
Равза Ткачёва долгие годы работала операционной медсестрой, а сейчас продолжает помогать пациентам в клинико-диагностическом центре Новомосковска.