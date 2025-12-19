Политика

Андрей Дубровский: Президент подчеркнул вопросы, актуальные для России

  • 20:57 19 декабря 2025
post-img

Фото: Тульская облдума

Председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровский прокомментировал прямую линию и пресс-конференцию Президента России Владимира Путина.

«Владимир Владимирович Путин подчеркнул целый ряд вопросов, которые актуальны для нашей страны в современных условиях. Это прежде всего экономика, социальная политика, наука, благополучие людей в воссоединённых регионах.

Важнейшим направлением, которому на прямой линии было уделено серьезное внимание, является демография. Для Тульской области этот вопрос имеет особое значение. Мы активно аккумулируем идеи в этой сфере. Буквально недавно выступили в Совете Федерации с инициативой о создании новой федеральной целевой программы по обеспечению семей жильём, а также предложили пересмотреть подход к пропаганде семейных ценностей на государственном уровне. Важно сформировать у людей положительное отношение к созданию семьи, рождению детей – соответствующее «состояние души», как сказал глава государства.

Ключевой темой, конечно же, остается поддержка участников специальной военной операции. Это сейчас один из главных вопросов, в том числе и у нас, в Тульской области. Поэтому помощь бойцам и их близким в приоритете как для депутатского корпуса, так и для правительства региона и губернатора. Вместе мы постоянно работаем над тем, чтобы у наших защитников было все необходимое для эффективного выполнения боевых задач. А после возвращения домой – все возможности перейти к мирной жизни, заниматься тем, к чему лежит душа, и добиваться успехов уже в этой деятельности. Мы стараемся окружить вниманием и заботой семьи военнослужащих, постоянно расширяем систему поддержки, насыщаем ее новыми мерами на основе запросов самих людей, максимально упрощаем процесс их получения.

Отдельно президент поблагодарил регионы за тиражирование программы «Время героев». Комментируя прямую линию, Дмитрий Вячеславович Миляев отметил: «Тульская область одной из первых по его поручению запустила региональный проект «Герой 71». Главное для нас – создать условия для личностного и профессионального роста каждого участника».

Обязательно будем продолжать эту работу, ориентируясь на обратную связь от жителей, национальные цели и поручения, обозначенные президентом», – приводит слова Дубровского пресс-служба Тульской облдумы.

Возрастное ограничение: 12+

