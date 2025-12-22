Социальный фонд проиндексирует детские пособия в Тульской области с 1 января 2026 года
- 14:15 22 декабря 2025
С 1 января 2026 года Отделение Социального фонда России (СФР) по Тульской области проведет автоматический перерасчет и увеличит размер нескольких пособий для семей с детьми. Изменение коснется выплат, чей размер привязан к величине регионального прожиточного минимума, который ежегодно индексируется.
Основное изменение затронет три ключевые меры поддержки:
Единое пособие беременным, вставшим на учет в ранние сроки. Его размер составит от 10 322 до 20 644 рублей (рассчитывается исходя из прожиточного минимума для трудоспособного населения).
Единое пособие на детей до 17 лет. Родители смогут получать от 9 185,5 до 18 371 рубля ежемесячно на каждого ребенка (размер зависит от детского прожиточного минимума). Для оформления доход на члена семьи не должен превышать 18 939 рублей.
Ежемесячная выплата из средств материнского капитала на детей до 3 лет. Ее фиксированный размер в 2026 году установится на уровне 18 371 рубля. Право на нее имеют семьи, где доход на человека не превышает 37 878 рублей (двукратный прожиточный минимум).
Важно отметить, что повышенные суммы за январь 2026 года семьи получат в феврале, так как все детские пособия перечисляются за предыдущий месяц.
Назначение выплат происходит после комплексной оценки нуждаемости. За актуальной информацией жители региона могут обращаться в единый контакт-центр СФР по бесплатному номеру 8 (800) 100-00-01.