Интерактивная программа «Потеха на подковах»

  • 10:10 23 декабря 2025
Фото предоставлено медиацентром ГУК ТО «ОЦРК»


Ремесленный двор «Добродей» приглашает вас погрузиться в атмосферу народных обычаев святочных гуляний на увлекательной интерактивной программе «Потеха на подковах».

В фольклорном театре «Булыжник» гости смогут стать участниками волшебного рождественского колядования, примерить традиционные костюмы ряженых и насладиться старинными благопожелательными песнями. Рождественское чудо оживет на сцене вертепного театра, где каждый сможет стать частью этой удивительной истории.

Программа предназначена для организованных групп от 10 человек.

Обязательна предварительная запись по телефону: +7 (953) 419-46-93.

Не упустите возможность провести незабываемое время в компании друзей и семьи, погружаясь в атмосферу народных традиций и рождественских чудес!

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1А, Б

Цена 420 рублей.

6+

Доступно к оплате по Пушкинской карте

23 декабря 14:00 
25 декабря 14:00 

06 января 2026 12:00 
06 января 2026 14:00 

07 января 2026 12:00 

07 января 2026 14:00 

 

Бесплатные новогодние кинопоказы в «Майском»: лучшие фильмы о главном

10:20 26 декабря 2025
«Новогодние выходные» приглашают в мир традиций, сказок и чудес

11:40 25 декабря 2025
Дорогие туляки и гости оружейной столицы!

09:15 25 декабря 2025
Wink в белом — ТВ, кино и сериалы, которые всегда с тобой

10:20 24 декабря 2025

Возрастное ограничение: 12+

